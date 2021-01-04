Малиновский получил полчаса игрового времени в матче против Сассуоло

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский принял участие в матче 15 тура чемпионата Италии по футболу против «Сассуоло».

Воспитанник «Шахтера» появился на футбольном поле после замены. Тренерский штаб «Аталанты» доверил украинцу 30 минут игрового времени, за которые он результативными действиями не отличился. Клуб с Бергамо выиграл со счетом 5:1 и продолжает идти на седьмом месте Серии А.

В нынешнем сезоне Руслан Малиновский является игроком ротации. На счету украинца 12 появлений в рамках Серии А, один гол и две результативные передачи.