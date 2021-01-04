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Футбол

Официально: Западня покинул Десну

отАндрей Огородник

Янв 4, 2021 , ,
Артур Западня

Спустя полтора года после своего переезда из «Волыни» в состав «Десны» 30-летний защитник Артур Западня вновь остался без клуба.

Как сообщает официальный сайт «северян», опытный футболист уже покинул расположение их команды. По неофициальной информации, игрок может продолжить карьеру в составе ровенского «Вереса», который проявляет большой интерес в его услугах.

Отметим, в нынешнем сезоне Артур Западня провел в рамках чемпионата Украины лишь два матча. Всего в составе «Десны» на его счету десять поединков.

от Андрей Огородник

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