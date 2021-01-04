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Футбол

Шевченко среди главных претендентов на роль тренера Челси

отАндрей Огородник

Янв 4, 2021 , ,
Андрей Шевченко

Нападающий сборной Украины Андрей Шевченко может в недалеком будущем вернуться на Туманный Альбион.

Успехи молодого тренера во главе сборной Украины не остались без внимания боссов лондонского «Челси», где игрок выступал после перехода из «Милана». По информации Le10sport, руководство «аристократов» изучают варианты возможной замены Лэмпарду, в случае, если результаты команды не улучшаться в будущем. Именно Андрей Шевченко является одним из главных кандидатов на смену своему экс-партнеру по команде.

Отметим, несмотря на то, что Андрей Шевченко покинул «Челси» в 2008 году, в Лондоне остается его семья и его сын Кристиан играет в академии клуба.

от Андрей Огородник

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