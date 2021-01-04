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Футбол

Тарас Качараба станет игроком Славии?

отАндрей Огородник

Янв 4, 2021 , ,
Тарас Качараба

Воспитанник донецкого «Шахтера» Тарас Качараба, который выступая в составе «Слована» здорово себя проявил, может в ближайшее время перебраться в состав лучшей команды Чехии последних лет.

Как сообщает чешская пресса, Тарас Качараба ведет активные переговоры с пражской «Славией» и стороны близки к достижению соглашения. Условия возможной сделки пока не сообщаются.

Нынешний сезоне четвертый для 25-летнего защитника в составе клуба из Либереца. На его счету 81 сыгранный матч и три забитых гола. «Славия» лидирует в чемпионате Чехии по футболу.

от Андрей Огородник

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