Тарас Качараба станет игроком Славии?

Воспитанник донецкого «Шахтера» Тарас Качараба, который выступая в составе «Слована» здорово себя проявил, может в ближайшее время перебраться в состав лучшей команды Чехии последних лет.

Как сообщает чешская пресса, Тарас Качараба ведет активные переговоры с пражской «Славией» и стороны близки к достижению соглашения. Условия возможной сделки пока не сообщаются.

Нынешний сезоне четвертый для 25-летнего защитника в составе клуба из Либереца. На его счету 81 сыгранный матч и три забитых гола. «Славия» лидирует в чемпионате Чехии по футболу.