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Футбол

Зинченко помог МС обыграть Челси

отАндрей Огородник

Янв 4, 2021 , ,
Александр Зинченко

На фоне слухов о возможном уходе Александра Зинченко из «Манчестер Сити» тренерский штаб команды дал украинцу шанс проявить себя в матче против «Челси».

Украинский универсал вышел в стартовом составе, заняв место на левом фланге защиты. Зинченко отыграл весь матч полностью, несмотря на то, что результативными действиями он не отличился, в его активе предголевой пас.

Также в активе украинца 1 удар в створ ворот, он 74 раза коснулся мяча, отдал 46 точных передач из 54 (85%), выиграл 2 верховые дуэли из 2, провел 1 отбор, 2 перехвата и 2 выноса. WhoScored оценил игру футболиста в 7,0.

от Андрей Огородник

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