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Футбол

Дентиньо доиграет в Шахтере сезон

отАндрей Огородник

Янв 5, 2021 , ,
Дентиньо

Несмотря на слухи бразильских СМИ, что во время зимней паузы нападающий «Шахтера» Дентиньо покинет клуб, один из старожилов «горняков» доработает свой контракт до конца.

По словам агент бразильца Жилберто Силвы, чемпионы Украины не готовы пойти на досрочно расторжение контракта, который истекает лишь через полгода.

«Сейчас рано говорить о возвращении Дентиньо в Бразилию. У него нет возможности разорвать контракт с «Шахтером». Цель — доработать контракт до конца, ведь здесь на него рассчитывают. Мы можем изменить решение только в том случае, если Дентиньо получит хорошее предложение».

В нынешнем сезоне на счету Дентиньо четыре матча в УПЛ, в которых он забил два гола.

от Андрей Огородник

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