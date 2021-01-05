Мариуполь арендовал ещё одного игрока Шахтера

Середняк чемпионата Украины ФК «Мариуполь» продолжает придерживаться свое привычной политики поиска усиления среди игроков молодежной команды донецкого «Шахтера».

Очередным новобранцем клуба стал 19-летний защитник Александр Драмбаев, который стал уже двенадцатым игроком в составе «азовцев», права которого принадлежат «Шахтеру». Аренда рассчитана до конца сезона.

Отметим, Александр Дамбаев выступал в составе молодежной команды «горняков», за которую провел 12 матчей и отличился двумя голами. Имеет новичок «Мариуполя» опыт выступлений за юношескую сборную Украины.