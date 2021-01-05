EURO.com.ua

Футбол

Мариуполь арендовал ещё одного игрока Шахтера

отАндрей Огородник

Янв 5, 2021 , ,
Александр Драмбаев

Середняк чемпионата Украины ФК «Мариуполь» продолжает придерживаться свое привычной политики поиска усиления среди игроков молодежной команды донецкого «Шахтера».

Очередным новобранцем клуба стал 19-летний защитник Александр Драмбаев, который стал уже двенадцатым игроком в составе «азовцев», права которого принадлежат «Шахтеру». Аренда рассчитана до конца сезона.

Отметим, Александр Дамбаев выступал в составе молодежной команды «горняков», за которую провел 12 матчей и отличился двумя голами. Имеет новичок «Мариуполя» опыт выступлений за юношескую сборную Украины.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Дентиньо доиграет в Шахтере сезон

Янв 5, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Талант Мариуполя перебрался в Черноморец

Янв 5, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Помощник Луческу покинул Динамо

Янв 5, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 + 17 =

Вы пропустили

Футбол

Дентиньо доиграет в Шахтере сезон

Янв 5, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Талант Мариуполя перебрался в Черноморец

Янв 5, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Помощник Луческу покинул Динамо

Янв 5, 2021 Андрей Огородник
Футбол

ВПК-Агро арендует трех игроков Зари

Янв 5, 2021 Андрей Огородник