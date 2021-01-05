Мохаммед Кадири возвращается в Динамо

Непродолжительной оказалась аренда ганского полузащитника Мохаммеда Кадири в тульском «Арсенале».

Как сообщает «Спорт-Экпресс», российский клуб воспользовался опцией досрочного расторжения аренды с игроком. Ожидается, что в скором времени Кадири прибудет в расположение киевского «Динамо».

После не самого успешного прошлого сезона, летом Кадири перешел на правах аренды в «Арсенал». В тринадцати матчах чемпионата России 24-летний полузащитник забил два гола. За весь прошлый сезон в «Динамо» он провел 15 матчей.