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Футбол

Мохаммед Кадири возвращается в Динамо

отАндрей Огородник

Янв 5, 2021 , ,
Мохамед Кадири

Непродолжительной оказалась аренда ганского полузащитника Мохаммеда Кадири в тульском «Арсенале».

Как сообщает «Спорт-Экпресс», российский клуб воспользовался опцией досрочного расторжения аренды с игроком. Ожидается, что в скором времени Кадири прибудет в расположение киевского «Динамо».

После не самого успешного прошлого сезона, летом Кадири перешел на правах аренды в «Арсенал». В тринадцати матчах чемпионата России 24-летний полузащитник забил два гола. За весь прошлый сезон в «Динамо» он провел 15 матчей.

от Андрей Огородник

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