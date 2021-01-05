Помощник Луческу покинул Динамо

Ассистент главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу Диего Лонго покидает столичный клуб.

Как сообщает Football.ua, итальянский специалист покидает тренерский штаб вице-чемпионов Украины в связи с семейными обстоятельствами.

К сожалению, я разорвал контракт с «Динамо». У меня было еще 2,5 года контракта с клубом. Понимаете, моя жена и дети все это время находились в Италии, а я 24 часа в сутки семь дней в неделю проводил на базе.