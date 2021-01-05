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Футбол

Помощник Луческу покинул Динамо

отАндрей Огородник

Янв 5, 2021 , ,
Диего Лонго

Ассистент главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу Диего Лонго покидает столичный клуб.

Как сообщает Football.ua, итальянский специалист покидает тренерский штаб вице-чемпионов Украины в связи с семейными обстоятельствами.

К сожалению, я разорвал контракт с «Динамо». У меня было еще 2,5 года контракта с клубом. Понимаете, моя жена и дети все это время находились в Италии, а я 24 часа в сутки семь дней в неделю проводил на базе.

«Динамо» – это топ клуб. У меня были отличные отношения с игроками, руководством и всеми сотрудниками клуба. Я сожалею об этом решении, но по-другому не мог поступить.

Отметим, помимо должности ассистента Диего Лонго выполнял обязанности тренера по физподготовке.

от Андрей Огородник

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