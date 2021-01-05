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Футбол

Рух нацелился на бразильского вингера

отАндрей Огородник

Янв 5, 2021 , ,
Диего Сантос

Один из аутсайдеров чемпионата Украины львовский «Рух» может пригласить в клуб молодого бразильского вингера белорусского «Витебска» Диего Сантоса.

Как сообщает XSPORT, украинский клуб планирует взять 22-летнего футболиста в аренду. Не исключено, что в соглашении будет прописано право выкупа игрока.

Отметим, в прошлом сезоне Диего Сантос провел в составе «Витебска» 28 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Игрок является воспитанником бразильского «Айморе», также он успел поиграть в молодежной команде «Гремио».

от Андрей Огородник

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