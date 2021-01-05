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Футбол

Сергей Шевченко возглавит Кристалл?

отАндрей Огородник

Янв 5, 2021
Сергей Шевченко

Аутсайдер чемпионата Украины среди команд Первой лиги херсонский «Кристалл» может в четвертый раз за сезон сменить главного тренера.

По информации FootBoom, бывший тренер симферопольской «Таврии» Сергей Шевченко в скором времени будет представлен тренером херсонского клуба. После ухода из крымского клуба он является безработным.

Напомним, в нынешнем сезоне «Кристаллом» руководило три тренера Эдуард Хавров, Сергей Валяев и Сергей Шевцов. После шестнадцати туров херсонский клуб имеет в своем активе лишь четыре очка.

от Андрей Огородник

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