Талант Мариуполя перебрался в Черноморец

Молодой защитник ФК «Мариуполя» Вячеслав Велев ближайшие полгода проведет в Первой лиге чемпионата Украины по футболу.

Как сообщает Meta-ratings, 20-летний талант «азовцев» на правах аренды перешел в одесский «Черноморец», который в нынешнем сезоне борется за возвращение в элиту украинского футбола. Примечательно, что игрок является воспитанником одесского футбола.

Отметим, для «Мариуполя» временный уход Велева вряд ли станет большой потерей, 20-летний футболист в нынешнем сезоне провел лишь три матча в чемпионате Украины по футболу.