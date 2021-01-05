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Футбол

Талант Мариуполя перебрался в Черноморец

отАндрей Огородник

Янв 5, 2021 , ,
Вячеслав Велев

Молодой защитник ФК «Мариуполя» Вячеслав Велев ближайшие полгода проведет в Первой лиге чемпионата Украины по футболу.

Как сообщает Meta-ratings, 20-летний талант «азовцев» на правах аренды перешел в одесский «Черноморец», который в нынешнем сезоне борется за возвращение в элиту украинского футбола. Примечательно, что игрок является воспитанником одесского футбола.

Отметим, для «Мариуполя» временный уход Велева вряд ли станет большой потерей, 20-летний футболист в нынешнем сезоне провел лишь три матча в чемпионате Украины по футболу.

от Андрей Огородник

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