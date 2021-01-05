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Футбол

Украинский защитник поменяет один российский клуб на другой

отАндрей Огородник

Янв 5, 2021 , ,
Александр Каплиенко

Воспитанник запорожского «Металлурга» Александр Каплиенко, чей переезд в российский чемпионат вызвал много критики, вопреки не самого успешного опыта выступлений в составе «Тамбова», который он покинул из-за долгов, не спешит возвращаться в Украину.

По информации издания Чемпионат, новым клубом украинского игрока может стать московское «Торпедо», которое выступает в лиге Олимп-ФНЛ, аналог украинской Первой лиги. Переговоры по контракту с игроком уже стартовали.

В текуще сезоне Александр Каплиенко принял участие в 16 матчах чемпионата России по футболу отличившись одной голевой передачей.

от Андрей Огородник

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