Украинский защитник поменяет один российский клуб на другой

Воспитанник запорожского «Металлурга» Александр Каплиенко, чей переезд в российский чемпионат вызвал много критики, вопреки не самого успешного опыта выступлений в составе «Тамбова», который он покинул из-за долгов, не спешит возвращаться в Украину.

По информации издания Чемпионат, новым клубом украинского игрока может стать московское «Торпедо», которое выступает в лиге Олимп-ФНЛ, аналог украинской Первой лиги. Переговоры по контракту с игроком уже стартовали.

В текуще сезоне Александр Каплиенко принял участие в 16 матчах чемпионата России по футболу отличившись одной голевой передачей.