EURO.com.ua

Футбол

ВПК-Агро арендует трех игроков Зари

отАндрей Огородник

Янв 5, 2021 , ,
Станислав Оганов

Один из аутсайдеров чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги ВПК-Агро намерен усилить свой состав за счет игроков резервного состава луганской «Зари».

Как сообщил в своем интервью генеральный директор луганчан Станислав Оганов, клуб из днепровской области планирует пригласить трех футболистов «Зари».

«В данный момент ведем переговоры с «ВПК-Агро» относительно аренды трех наших футболистов. Это Тимофей Сухарь, Максим Агапов и Дмитрий Поддубный. Аренда будет рассчитана до конца сезона»

Отметим, из трех игроков лишь Поддубный играл в нынешнем сезоне за основной состав «Зари».

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Дентиньо доиграет в Шахтере сезон

Янв 5, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Талант Мариуполя перебрался в Черноморец

Янв 5, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Помощник Луческу покинул Динамо

Янв 5, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

19 − 7 =

Вы пропустили

Футбол

Дентиньо доиграет в Шахтере сезон

Янв 5, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Талант Мариуполя перебрался в Черноморец

Янв 5, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Помощник Луческу покинул Динамо

Янв 5, 2021 Андрей Огородник
Футбол

ВПК-Агро арендует трех игроков Зари

Янв 5, 2021 Андрей Огородник