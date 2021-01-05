ВПК-Агро арендует трех игроков Зари

Один из аутсайдеров чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги ВПК-Агро намерен усилить свой состав за счет игроков резервного состава луганской «Зари».

Как сообщил в своем интервью генеральный директор луганчан Станислав Оганов, клуб из днепровской области планирует пригласить трех футболистов «Зари».

«В данный момент ведем переговоры с «ВПК-Агро» относительно аренды трех наших футболистов. Это Тимофей Сухарь, Максим Агапов и Дмитрий Поддубный. Аренда будет рассчитана до конца сезона»

Отметим, из трех игроков лишь Поддубный играл в нынешнем сезоне за основной состав «Зари».