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Футбол

Вратарь Вереса интересен молдавскому Шерифу

отАндрей Огородник

Янв 5, 2021 , ,
Богдан Когут

Гранд чемпионата Молдавии по футболу тираспольский «Шериф», которым во второй половине сезона будет руководить украинский специалист Юрий Вернидуб, может усилить вратарскую позицию одним из лучших голкиперов Первой лиги Богданом Когутом.

Как сообщает footballgazeta.com, самый титулованный клуб Молдовы сейчас изучает возможности трансфера 33-летнего вратаря «Вереса». Условия возможной сделки пока неизвестны.

Отметим, помимо Юрия Вернидуба, который будет трудиться в «Шерифе», в команде также выступает украинский вингер Андрей Близниченко, который является лидером команды.

от Андрей Огородник

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