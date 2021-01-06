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Футбол

Алексей Годин — новый главный тренер Кремня

отАндрей Огородник

Янв 6, 2021 , ,
Алексей Годин

Руководство кременчугского «Кремня» завершило отбор кандидатов на должность главного тренера команды.

Вместо Александра Головка, который не сумел справиться с поставленной задачей руководством клуба — бороться за выход в элиту, командой во второй половине сезона будет руководить 37-летний Алексей Годин, который был выбран среди 38 тренеров, которые подали свои резюме.

Напомним, в роли игрока Алексей Годин долгое время был лидером запорожского «Металлурга», в родном клубе он также начинал как тренер. Также у него есть опыт работы в львовском «Рухе».

от Андрей Огородник

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