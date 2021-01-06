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Футбол

Мариуполь подписал полноценный контракт с Сагуткиным

отАндрей Огородник

Янв 6, 2021 , ,
Даниил Сагуткин

ФК «Мариуполь», руководство которого ставит перед командой задачу бороться за выход в еврокубки, несмотря на то, что не отходит от политики приглашения воспитанников «Шахтера», помимо аренд, не забывает и о полноценных сделках.

Вторым новичком «азовцев», который пройдя академию «Шахтера» подписал с клубом долгосрочное соглашение, стал Даниил Сагуткин, о чем сообщает официальный сайт «Мариуполя». Контракт с 24-летним защитником подписан до конца сезона 2022/2023 года.

Напомним, на днях сообщалось, что полноценный контракт с «Мариуполем» подписал Меличенко, вчера на првах аренды в команду Маркевича младшего перешеле Драмбаев.

от Андрей Огородник

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