Мариуполь подписал полноценный контракт с Сагуткиным

ФК «Мариуполь», руководство которого ставит перед командой задачу бороться за выход в еврокубки, несмотря на то, что не отходит от политики приглашения воспитанников «Шахтера», помимо аренд, не забывает и о полноценных сделках.

Вторым новичком «азовцев», который пройдя академию «Шахтера» подписал с клубом долгосрочное соглашение, стал Даниил Сагуткин, о чем сообщает официальный сайт «Мариуполя». Контракт с 24-летним защитником подписан до конца сезона 2022/2023 года.

Напомним, на днях сообщалось, что полноценный контракт с «Мариуполем» подписал Меличенко, вчера на првах аренды в команду Маркевича младшего перешеле Драмбаев.