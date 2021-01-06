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Футбол

Официально: Амилкар Коджови — игрок Ворсклы

отАндрей Огородник

Янв 6, 2021 , ,
Амилкар Коджови

Полтавская «Ворскла» продолжает проводить активную селекцию с целью усилить состав команды.

Очередным новичком одного из главных претендентов на бронзовые медали чемпионата Украины стал юный английский талант Амилкар Коджови. 18-летний полузащитник подписал с «Ворсклой» контракт сроком на полтора года. В украинском клубе футболист будет выступать под 53-м номером.

Отметим, новичок полтавского клуба ранее выступал  за «Моркэм» из лиги 2. Начиная с ноября игрок тренировался с «Ворсклой», но до официального подписания контракта дело дошло лишь сейчас.

от Андрей Огородник

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