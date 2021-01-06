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Футбол

Официально: Тарас Качараба — игрок Славии

отАндрей Огородник

Янв 6, 2021
Тарас Качараба

Воспитанник донецкого «Шахтера» Тарас Качараба продолжит свою карьеру в лучшем клубе Чехии последних лет пражской «Славии».

Как сообщает на своей странице в Фейсбук агент игрока Вячеслав Заховайло, сделка по переходу футболиста завершена. Условия пока не разглашаются, но как отмечала ранее чешская пресса, речь шла об аренде.

Отметим, Тарас Качараба в течении четырех сезонов был одним из лидеров обороны чешского «Слована». Его контракт с клубом из Либереца истекал летом 2022 года. Футболист оценивается в 800 тысяч евро.

от Андрей Огородник

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