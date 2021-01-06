EURO.com.ua

Футбол

Полузащитник Миная продолжит карьеру в Полесье

отАндрей Огородник

Янв 6, 2021 , ,
Александр Глагола

Молодой полузащитник закарпатского «Миная» Александр Глагола, который не выдержал конкуренцию в УПЛ, ближайшие полгода вновь проведет в Первой лиге.

Как сообщает официальный сайт житомирского «Полесья», 23-летний полузащитник стал новичком их клуба. Контракт рассчитан до конца текущего года. Напомним, «Полесье» проводит дебютный сезон в Первой лиге.

В нынешнем сезоне Александр Глагола сыграл лишь в одном матче «Миная» в чемпионате Украины. В прошлом сезоне на его счету было семнадцать появлений за закарпатский клуб.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Полузащитник Миная продолжит карьеру в Полесье

Янв 6, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Татарков покинул Ворсклу

Янв 6, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Мариуполь подписал полноценный контракт с Сагуткиным

Янв 6, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четыре + одиннадцать =

Вы пропустили

Баскетбол

Будивельник попрощался с Заком Томасом

Янв 6, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Полузащитник Миная продолжит карьеру в Полесье

Янв 6, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Татарков покинул Ворсклу

Янв 6, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Шон Эванс подписал контракт с Прометеем

Янв 6, 2021 Андрей Огородник