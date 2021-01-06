Полузащитник Миная продолжит карьеру в Полесье

Молодой полузащитник закарпатского «Миная» Александр Глагола, который не выдержал конкуренцию в УПЛ, ближайшие полгода вновь проведет в Первой лиге.

Как сообщает официальный сайт житомирского «Полесья», 23-летний полузащитник стал новичком их клуба. Контракт рассчитан до конца текущего года. Напомним, «Полесье» проводит дебютный сезон в Первой лиге.

В нынешнем сезоне Александр Глагола сыграл лишь в одном матче «Миная» в чемпионате Украины. В прошлом сезоне на его счету было семнадцать появлений за закарпатский клуб.