Динамо пока не может согласовать трансфер Абаде

Переговоры киевского «Динамо» с хавбеком израильского «Маккаби» Петах-Тиква Лиэлем Абадой застопорились, передает Maariv.co.il.

Как сообщает источник, столичный клуб не изменили дисциплинарные пункты в договоре, который они предложили игроку.

Ранее СМИ сообщали, что представителей Абады и «Маккаби» не устроили в договоре штрафы, а также то, что вся юрисдикция над футболистом будет находиться в ведении украинских судов.

Позже появилась информация, что президент «Маккаби» якобы заявил, что трансфер не состоится, если «Динамо» полностью не изменит условия.