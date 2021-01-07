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Футбол

Динамо пока не может согласовать трансфер Абаде

отСергей Сумской

Янв 7, 2021 ,

Переговоры киевского «Динамо» с хавбеком израильского «Маккаби» Петах-Тиква Лиэлем Абадой застопорились, передает Maariv.co.il.

Как сообщает источник, столичный клуб не изменили дисциплинарные пункты в договоре, который они предложили игроку.

Ранее СМИ сообщали, что представителей Абады и «Маккаби» не устроили в договоре штрафы, а также то, что вся юрисдикция над футболистом будет находиться в ведении украинских судов.

Позже появилась информация, что президент «Маккаби» якобы заявил, что трансфер не состоится, если «Динамо» полностью не изменит условия.

от Сергей Сумской

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