Динамо выпустит криптовалюту

Киевское «Динамо» и блокчейн-компания Moonwalk начали сотрудничество для создания собственной криптовалюты, передает BusinessWire.

Как сообщает источник, намерены разработать первую спортивную блокчейн-экосистему, которая будет ориентирована на фан-движение киевлян. С помощью криптовалюты столичный клуб хочет получить дополнительное финансирование в условиях, когда болельщиков не допускают на стадионы.

Также это призвано увеличить вовлеченность болельщиков, которые смогут заработать токены, участвуя в клубных активностях, а затем использовать их при посещении стадиона или в виртуальных точках продажи.

По прогнозам, криптовалюту смогут покупать в начале 2021 года.