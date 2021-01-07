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Футбол

Динамо выпустит криптовалюту

отСергей Сумской

Янв 7, 2021

Киевское «Динамо» и блокчейн-компания Moonwalk начали сотрудничество для создания собственной криптовалюты, передает BusinessWire.

Как сообщает источник, намерены разработать первую спортивную блокчейн-экосистему, которая будет ориентирована на фан-движение киевлян. С помощью криптовалюты столичный клуб хочет получить дополнительное финансирование в условиях, когда болельщиков не допускают на стадионы.

Также это призвано увеличить вовлеченность болельщиков, которые смогут заработать токены, участвуя в клубных активностях, а затем использовать их при посещении стадиона или в виртуальных точках продажи.

По прогнозам, криптовалюту смогут покупать в начале 2021 года.

от Сергей Сумской

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