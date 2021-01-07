EURO.com.ua

Футбол

Лидер обороны Ворсклы заинтересовал Брагу, Лилль и Вест Хэм

отСергей Сумской

Янв 7, 2021 ,

Защитник полтавской «Ворсклы» Пап-Алиун Ндиайе может перейти в «Брагу», «Лилль» и «Вест Хэм», передает Foot365.

По данным источника, у Ндиайе осталось полгода по контракту с украинским клубом, потому он может заключать предварительный договор с другой командой.

Как сообщает Transfermarkt, контракт защитника с «Ворсклой» оканчивается 31 июля 2021 года. На данный момент трансферная стоимость игрока составляет около 400 тысяч евро.

Напомним, в текущем сезоне 22-летний сенегальский футболист провел 12 матчей.

от Сергей Сумской

Похожая запись

Футбол

Динамо пока не может согласовать трансфер Абаде

Янв 7, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Лидер обороны Ворсклы заинтересовал Брагу, Лилль и Вест Хэм

Янв 7, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Зинченко лучший в Сити по количеству передач в игре с МЮ

Янв 7, 2021 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × 5 =

Вы пропустили

Теннис

Свитолина одолела Пегулу на старте турнира в Абу-Даби

Янв 7, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Динамо пока не может согласовать трансфер Абаде

Янв 7, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Лидер обороны Ворсклы заинтересовал Брагу, Лилль и Вест Хэм

Янв 7, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Зинченко лучший в Сити по количеству передач в игре с МЮ

Янв 7, 2021 Сергей Сумской