Лидер обороны Ворсклы заинтересовал Брагу, Лилль и Вест Хэм

Защитник полтавской «Ворсклы» Пап-Алиун Ндиайе может перейти в «Брагу», «Лилль» и «Вест Хэм», передает Foot365.

По данным источника, у Ндиайе осталось полгода по контракту с украинским клубом, потому он может заключать предварительный договор с другой командой.

Как сообщает Transfermarkt, контракт защитника с «Ворсклой» оканчивается 31 июля 2021 года. На данный момент трансферная стоимость игрока составляет около 400 тысяч евро.

Напомним, в текущем сезоне 22-летний сенегальский футболист провел 12 матчей.