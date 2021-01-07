В Брюгге не против трансфера Малиновского

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский, скорее всего, покинет итальянскую команду, передает Voetbal 24.

Главным претендентом на игрока является «Брюгге». Наставник бельгийского клуба не говорит «нет» возможному трансферу хавбека, но считает, что руководство клуба не должно платить ему очень большие деньги, так как в команде уже есть квалифицированные игроки центра поля.

Напомним, ранее на Малиновского претендовали «Генк» и «Антверпен», а сам футболист якобы хочет сменить клуб, в том числе рассматривает возможность аренды.