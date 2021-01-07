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Футбол

Зинченко лучший в Сити по количеству передач в игре с МЮ

отСергей Сумской

Янв 7, 2021 ,

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко провел полную игру 1/2 финала Кубка английской лиги против «МЮ» и стал лидером команды по количеству передач, передает «Команда №1».

На счету украинского футболиста 90 пасов, точность которых составила 89%. Всего он выполнил 112 ТТД с браком в 15%. Также вступил в 12 единоборств (4-й результат в команде), из них выиграл 5.

Отметим, в этом матче футболист получил 304 балла от InStat, это предпоследний результат в команде, а по версии Whoscored Зинченко получил третью самую низкую оценку в составе «Горожан».

от Сергей Сумской

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