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Футбол

Безбородько вернется в Десну?

отАндрей Огородник

Янв 8, 2021 , ,
Денис Безбородько

Воспитанник донецкого «Шахтера» Денис Безбородько, который на днях покинул «Александрию», в скором времени может стать игроком черниговской «Десны».

По последней информации, Денис Безбородько может вернуться в черниговскую «Десну» цвета которой защищал перед переездом в «Александрию».

Напомним, в свое время в составе «Десны» Безбородько провел 54 матча, забил 15 голов и сделал пять результативных передач. Для сравнения, в составе «Александрии» в 41 матче он забил семь голов и сделал четыре ассиста.

от Андрей Огородник

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