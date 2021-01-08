Безбородько вернется в Десну?

Воспитанник донецкого «Шахтера» Денис Безбородько, который на днях покинул «Александрию», в скором времени может стать игроком черниговской «Десны».

По последней информации, Денис Безбородько может вернуться в черниговскую «Десну» цвета которой защищал перед переездом в «Александрию».

Напомним, в свое время в составе «Десны» Безбородько провел 54 матча, забил 15 голов и сделал пять результативных передач. Для сравнения, в составе «Александрии» в 41 матче он забил семь голов и сделал четыре ассиста.