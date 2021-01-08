Лилль интересуется футболистом Ворсклы

Успешная игра молодого защитника полтавской «Ворсклы» Пап-Альюна Ндиайе не осталась без внимания скаутов европейских клубов.

Как сообщает football365.fr, серьезные планы на игрока имеет один из лидеров нынешнего сезона чемпионата Франции «Лилль». Сообщается, что руководство «догов» рассчитывает подписать игрока бесплатно, в связи с чем в скором времени может стартовать переговорный процесс по предварительному контракту игрока. Действующее соглашение защитника с «Ворсклой» заканчивается через полгода.

Напомним, ранее сообщалось, что защитник «Ворсклы» интересен «Вест Хэму» и «Браге», причем все клубы желают подписать игрока бесплатно.