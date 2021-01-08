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Футбол

Официально: Дмитрий Хлебас перешел в Колос

отАндрей Огородник

Янв 8, 2021 , ,
Дмитрий Хлебас

Коваливский «Колос» продолжает удивлять своими трансферами. Несмотря на статус провинциального клуба, им удалось заманить в свой состав очередного достаточно известного исполнителя.

Следом за Евгением Селезневым, который перебрался в «Колос» ещё летом, коваливцам удалось пригласить в свой состав некогда одного из главных талантов академии киевского «Динамо» Дмитрия Хлебаса, который подписал контракт сроком на полтора года, о чем сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, этой зимой Дмитрий Хлебас покинул состав черниговской «Десны». Среди главных претендентов на игрока называли «Александрию», но игрок в итоге сделал свой выбор в пользу «Колоса».

от Андрей Огородник

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