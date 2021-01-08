Рух подпишет экс-защитника Карпат

Бывший футболист львовских «Карпат» Иван Лобай, который в последнее время выступал в чемпионате Эстонии, близок к возвращению в чемпионат Украины по футболу.

По информации Sport Arena, защитник рассматривается тренерским штабом львовского «Руха», как вариант усиления стартового состава. Примечательно, что для игрока команда Козловского должна быть хорошо знакомой, так как в свое время он в течении года защищал цвета «Руха».

Напомним, после первой половины сезона львовский «Рух» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, опережая СК «Днепр-1» на одно очко.