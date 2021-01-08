EURO.com.ua

Футбол

Защитник Колоса продолжит карьеру в Греции

отАндрей Огородник

Янв 8, 2021 , ,
Максим Максименко

Защитник коваливского «Колоса» Максим Максименко продолжит свою карьеру в чемпионате Греции по футболу.

По информации Динамомании, 30-летний защитник подписал контракт с одним из аутсайдеров чемпионата Греции «Ларисой», в состав которой отправиться в ближайшие дни. По предварительным данным речь идет о контракте сроком на три года. Сейчас футболист занимается оформлением визы, после чего отправится в Грецию.

Отметим, в нынешнем сезоне Максим Максименко был игроком ротации «Колоса» приняв участие лишь в шести матчах команды в чемпионате Украины. Цвета коваливского клуба игрок защищал на протяжении трех последних сезонов.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Официально: Дмитрий Хлебас перешел в Колос

Янв 8, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Рух подпишет экс-защитника Карпат

Янв 8, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Лилль интересуется футболистом Ворсклы

Янв 8, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четырнадцать + девять =

Вы пропустили

Футбол

Официально: Дмитрий Хлебас перешел в Колос

Янв 8, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Рух подпишет экс-защитника Карпат

Янв 8, 2021 Андрей Огородник
Теннис

WTA. Абу-Даби. Катерина Бондаренко покидает турнир

Янв 8, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Официально: Александр Кобец перешел в Будивельник

Янв 8, 2021 Андрей Огородник