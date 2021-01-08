Защитник Колоса продолжит карьеру в Греции

Защитник коваливского «Колоса» Максим Максименко продолжит свою карьеру в чемпионате Греции по футболу.

По информации Динамомании, 30-летний защитник подписал контракт с одним из аутсайдеров чемпионата Греции «Ларисой», в состав которой отправиться в ближайшие дни. По предварительным данным речь идет о контракте сроком на три года. Сейчас футболист занимается оформлением визы, после чего отправится в Грецию.

Отметим, в нынешнем сезоне Максим Максименко был игроком ротации «Колоса» приняв участие лишь в шести матчах команды в чемпионате Украины. Цвета коваливского клуба игрок защищал на протяжении трех последних сезонов.