Динамо интересуется талантом шведского Хэкена

Киевское «Динамо» продолжает изучать варианты усиления состава.

По информации голландских СМИ, вице-чемпионы Украины проявляют серьезный интерес в услугах 22-летнего полузащитника сборной Швеции и местного «Хэкена» Далехо Ирандуста. Игрок был в шаге от перехода в «Гронингем», но после появления «Динамо» переход футболиста в голландский клуб пока заморожен.

Отметим, несмотря на молодой возраст Далехо Ирандуст провел в элитном дивизионе Швеции 104 матча, забил 16 голов и сделал 23 результативные передачи. Игрок прошел все юношеские и молодежные команды сборной Швеции, а сейчас является футболистом главной команды страны.