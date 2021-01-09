Динамо Тбилиси отказалось от услуг украинского защитника

Непродолжительным оказалось пребывание воспитанника киевского «Динамо» Ивана Трубочкина в составе гранда грузинского футбола «Динамо» Тбилиси.

Как сообщает официальный сайт самого титулованного клуба Грузии, контракт 27-летнего Трубочкина с командой подошел к завершению и продлеваться не будет. Где продолжит карьеру украинской защитник пока неизвестно.

Отметим, в чемпионате Украины Иван Трубочкин успел поиграть за киевский «Арсенал», одесский «Черноморец» и донецкий «Олимпик». Также помимо Грузии он имеет опыт выступлений в Швеции и Беларуси.