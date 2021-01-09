EURO.com.ua

Футбол

Динамо Тбилиси отказалось от услуг украинского защитника

отАндрей Огородник

Янв 9, 2021 , ,
Иван Трубочкин

Непродолжительным оказалось пребывание воспитанника киевского «Динамо» Ивана Трубочкина в составе гранда грузинского футбола «Динамо» Тбилиси.

Как сообщает официальный сайт самого титулованного клуба Грузии, контракт 27-летнего Трубочкина с командой подошел к завершению и продлеваться не будет. Где продолжит карьеру украинской защитник пока неизвестно.

Отметим, в чемпионате Украины Иван Трубочкин успел поиграть за киевский «Арсенал», одесский «Черноморец» и донецкий «Олимпик». Также помимо Грузии он имеет опыт выступлений в Швеции и Беларуси.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Динамо Тбилиси отказалось от услуг украинского защитника

Янв 9, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Линкольн продолжит карьеру в Японии

Янв 9, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Динамо интересуется талантом шведского Хэкена

Янв 9, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пять + 18 =

Вы пропустили

Баскетбол

Будивельник подпишет усиление из чемпионата Франции

Янв 9, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Динамо Тбилиси отказалось от услуг украинского защитника

Янв 9, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Тренер Детройта доволен прогрессом Михайлюка

Янв 9, 2021 Андрей Огородник
Теннис

WTA. Абу-Даби. Элина Свитолина в 1/8 финала

Янв 9, 2021 Андрей Огородник