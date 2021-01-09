EURO.com.ua

Футбол

Игорь Кошман покинул ФК Львов

отАндрей Огородник

Янв 9, 2021 , ,
Игорь Кошман

Один из претендентов на вылет в Первую лигу ФК «Львов» продолжает чистку состава.

Следом за Германом Пеньковым об уходе которого сообщалось ранее, во второй половине сезона тренерский штаб «горожан» не рассчитывает на Игоря Кошмана, который покинул клуб, о чем сообщает официальный сайт клуба. Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.

Отметим, Игорь Кошман пополнил состав ФК «Львов» перед началом текущего сезона, перебравшись из «Кремня». В активе 25-летнего полузащитника девять матчей и одна результативная передача.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Динамо Тбилиси отказалось от услуг украинского защитника

Янв 9, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Линкольн продолжит карьеру в Японии

Янв 9, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Динамо интересуется талантом шведского Хэкена

Янв 9, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пятнадцать − два =

Вы пропустили

Баскетбол

Будивельник подпишет усиление из чемпионата Франции

Янв 9, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Динамо Тбилиси отказалось от услуг украинского защитника

Янв 9, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Тренер Детройта доволен прогрессом Михайлюка

Янв 9, 2021 Андрей Огородник
Теннис

WTA. Абу-Даби. Элина Свитолина в 1/8 финала

Янв 9, 2021 Андрей Огородник