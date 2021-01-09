Игорь Кошман покинул ФК Львов

Один из претендентов на вылет в Первую лигу ФК «Львов» продолжает чистку состава.

Следом за Германом Пеньковым об уходе которого сообщалось ранее, во второй половине сезона тренерский штаб «горожан» не рассчитывает на Игоря Кошмана, который покинул клуб, о чем сообщает официальный сайт клуба. Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.

Отметим, Игорь Кошман пополнил состав ФК «Львов» перед началом текущего сезона, перебравшись из «Кремня». В активе 25-летнего полузащитника девять матчей и одна результативная передача.