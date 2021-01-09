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Футбол

Линкольн продолжит карьеру в Японии

отАндрей Огородник

Янв 9, 2021 , ,
Линкольн

Юный бразильский нападающий «Фламенго» Линкольн, которому приписывали интерес киевского «Динамо», с большой долей вероятности продолжит свою карьеру в чемпионате Японии.

Как сообщает ряд бразильских интернет-порталов Линкольн в шаге от перехода в японский «Виссел Кобе». Стороны практически согласовали условия будущей сделки, осталось уладить лишь небольшие формальности.

Напомним, ранее сообщалось, что «Динамо» отказалось от идеи приглашения игрока, после того, как руководством «Фламенго» он был отправлен во вторую команду клуба.

от Андрей Огородник

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