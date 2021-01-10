EURO.com.ua

Футбол

Буковина усилится экс-игроком Атлетико?

отАндрей Огородник

Янв 10, 2021 , ,
Юрий Ткачук

Клуб Второй лиги чемпионата Украины по футболу черновецкая «Буковина» планирует подписать в свои ряды достаточно известного по меркам Второй лиги новичка.

По информации Sportarena, вторую половину сезона в Черновцах может начать воспитанник харьковского «Металлиста» Юрий Ткачук, который является уроженцем буковинского региона.

Напомним, в последнее время Юрий Ткачук выступал в чемпионате Эстонии, также в досье игрока есть период выступлений за молодежную команду мадридского «Атлетико», правда, за основной состав игрок так и не дебютировал.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Гент не отпустит Яремчука этой зимой

Янв 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Иван Лобай перешел в ФК Львов

Янв 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Шахаб Захеди летом перейдет в Зарю

Янв 10, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

16 − 8 =

Вы пропустили

Баскетбол

Пустовой помог Барселоне обыграть Манресу

Янв 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Гент не отпустит Яремчука этой зимой

Янв 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Иван Лобай перешел в ФК Львов

Янв 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Шахаб Захеди летом перейдет в Зарю

Янв 10, 2021 Андрей Огородник