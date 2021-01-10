Буковина усилится экс-игроком Атлетико?

Клуб Второй лиги чемпионата Украины по футболу черновецкая «Буковина» планирует подписать в свои ряды достаточно известного по меркам Второй лиги новичка.

По информации Sportarena, вторую половину сезона в Черновцах может начать воспитанник харьковского «Металлиста» Юрий Ткачук, который является уроженцем буковинского региона.

Напомним, в последнее время Юрий Ткачук выступал в чемпионате Эстонии, также в досье игрока есть период выступлений за молодежную команду мадридского «Атлетико», правда, за основной состав игрок так и не дебютировал.