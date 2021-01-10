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Футбол

Экс-игрок Динамо феерит в чемпионате Турции

отАндрей Огородник

Янв 10, 2021 , ,
Юнес Беланда

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Юнес Беланда провел блестящий поединок в матче 18 тура чемпионата Турции.

На матч против «Генчлербирлиги» марокканский полузащитник стамбульского «Галатасарая» вышел в стартовом составе и сумел стать героем встречи отличившись тремя точными ударами. Благодаря результативной игре полузащитника столичный клуб разгромил своего соперника со счетом 6:0.

Стоить отметить, что для Беланда вчерашний матч стал лучшим в нынешнем сезоне. Сейчас в активе игрока пять точных ударов в 13 поединках чемпионата Турции, столько же он забил за весь прошлый сезон.

от Андрей Огородник

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