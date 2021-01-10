Галицкие Карпаты начала масштабную чистку состава

Дебютант Второй лиги чемпионата Украины по футболу галицкие «Карпаты» проводят существенно обновление состава.

Как уже сообщалось ранее, руководство клуба ставит перед командой задачу выйти в Первую лигу чемпионата Украины по футболу. По информации Sportarena, ряд команды покинуло уже десять исполнителей, речь идет о таких футболистах, как: Андрей Бендер, Владимир Заваляк, Тарас Томин, Богдан Криминский, Олег Антошик, Евгений Седов, Юрий Верещак, Владимир Садоха, Артур Орнат и Михаил Козак.

Напомним, первую половину сезона «Карпаты» Галич завершили на пятом месте во Второй лиге. Отставание от лидеров составляет пять очков.