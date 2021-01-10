EURO.com.ua

Футбол

Гент не отпустит Яремчука этой зимой

отАндрей Огородник

Янв 10, 2021 , ,
Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук, несмотря на повышенный спрос к его персоне, вероятней всего останется в бельгийском «Генте» до конца нынешнего сезона.

По словам главного тренера «индейцев» Хейна Ванхазебрука, трансфер украинского нападающего не входит в планы руководства клуба.

«Обычно те, кого мы не хотим отпускать, не уходят. Парни, которые слишком мало играют, могут быть вариантом для отъезда, но из основных игроков никто не уйдет»

Ранее сообщалось, что интерес к Яремчуку проявляют «Рома», «Лацио», «Галатасарай» и «Брюгге».

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Гент не отпустит Яремчука этой зимой

Янв 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Иван Лобай перешел в ФК Львов

Янв 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Шахаб Захеди летом перейдет в Зарю

Янв 10, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

шестнадцать + 16 =

Вы пропустили

Баскетбол

Пустовой помог Барселоне обыграть Манресу

Янв 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Гент не отпустит Яремчука этой зимой

Янв 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Иван Лобай перешел в ФК Львов

Янв 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Шахаб Захеди летом перейдет в Зарю

Янв 10, 2021 Андрей Огородник