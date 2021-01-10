Гент не отпустит Яремчука этой зимой

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук, несмотря на повышенный спрос к его персоне, вероятней всего останется в бельгийском «Генте» до конца нынешнего сезона.

По словам главного тренера «индейцев» Хейна Ванхазебрука, трансфер украинского нападающего не входит в планы руководства клуба.

«Обычно те, кого мы не хотим отпускать, не уходят. Парни, которые слишком мало играют, могут быть вариантом для отъезда, но из основных игроков никто не уйдет»

Ранее сообщалось, что интерес к Яремчуку проявляют «Рома», «Лацио», «Галатасарай» и «Брюгге».