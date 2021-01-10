Иван Лобай перешел в ФК Львов

Несмотря на слухи предрекающие возвращение Ивана Лобая в львовских «Рух» выбор защитника пал на другую львовскую команду ФК «Львов».

По информации Футбол NEWS, 24-летний защитник согласовал контракт с «горожанами». Условия сделки не разглашается, стоить отметить, что игрок перешел в ФК «Львов» бесплатно, так как являлся свободным агентом.

Напомним, последние два сезона Иван Лобай провел в чемпионате Эстонии, где защищал цвета одного из грандов местного футбола «Нымме Калью». В Украине футболист играл в составе «Руха» и львовских «Карпат».