EURO.com.ua

Футбол

Иван Лобай перешел в ФК Львов

отАндрей Огородник

Янв 10, 2021 , ,
Иван Лобай

Несмотря на слухи предрекающие возвращение Ивана Лобая в львовских «Рух» выбор защитника пал на другую львовскую команду ФК «Львов».

По информации Футбол NEWS, 24-летний защитник согласовал контракт с «горожанами». Условия сделки не разглашается, стоить отметить, что игрок перешел в ФК «Львов» бесплатно, так как являлся свободным агентом.

Напомним, последние два сезона Иван Лобай провел в чемпионате Эстонии, где защищал цвета одного из грандов местного футбола «Нымме Калью». В Украине футболист играл в составе «Руха» и львовских «Карпат».

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Гент не отпустит Яремчука этой зимой

Янв 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Иван Лобай перешел в ФК Львов

Янв 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Шахаб Захеди летом перейдет в Зарю

Янв 10, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

один × 5 =

Вы пропустили

Баскетбол

Пустовой помог Барселоне обыграть Манресу

Янв 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Гент не отпустит Яремчука этой зимой

Янв 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Иван Лобай перешел в ФК Львов

Янв 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Шахаб Захеди летом перейдет в Зарю

Янв 10, 2021 Андрей Огородник