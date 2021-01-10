Шахаб Захеди летом перейдет в Зарю

Одно из главных открытий нынешнего сезона чемпионата Украины по футболу форвард донецкого «Олимпика» Шахаб Захеди ближайшим летом сменит клубную прописку.

По информации журналиста Игоря Бурбаса луганская «Заря» воспользовалась приближением окончания контракта иранского нападающего, чтобы подписать с ним предварительное соглашение, согласно которому следующий сезон он начнет в футболке луганского клуба.

Сообщается, что существует вероятность, что Захеди перейдет в «Зарю» в январе, правда, при условии что сторонам удастся договориться о сумме компенсации за иранского нападающего.