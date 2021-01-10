Владислав Вакула перейдет в Десну?

Молодой полузащитник донецкого «Шахтера» Владислав Вакула в скором времени может последовать примеру ряду других молодых талантов «горняков».

Как сообщает «ПроФутбол Digital», Вакула может перебраться в черниговский клуб на правах аренды, условия возможного соглашения с 21-летним футболистом не разглашаются.

Отметим, сейчас в составе «Десны» выступает ряд воспитанников «Шахтера»: Конопля, Тотовицкий, Картушов, Будковский. Первую половину сезона за «северян» провел Михаил Мудрик, который отправиться с «Шахтером» на первый зимний сбор.