EURO.com.ua

Футбол

Владислав Вакула перейдет в Десну?

отАндрей Огородник

Янв 10, 2021 , ,
Владислав Вакула

Молодой полузащитник донецкого «Шахтера» Владислав Вакула в скором времени может последовать примеру ряду других молодых талантов «горняков».

Как сообщает «ПроФутбол Digital», Вакула может перебраться в черниговский клуб на правах аренды, условия возможного соглашения с 21-летним футболистом не разглашаются.

Отметим, сейчас в составе «Десны» выступает ряд воспитанников «Шахтера»: Конопля, Тотовицкий, Картушов, Будковский. Первую половину сезона за «северян» провел Михаил Мудрик, который отправиться с «Шахтером» на первый зимний сбор.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Гент не отпустит Яремчука этой зимой

Янв 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Иван Лобай перешел в ФК Львов

Янв 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Шахаб Захеди летом перейдет в Зарю

Янв 10, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девятнадцать − пять =

Вы пропустили

Баскетбол

Пустовой помог Барселоне обыграть Манресу

Янв 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Гент не отпустит Яремчука этой зимой

Янв 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Иван Лобай перешел в ФК Львов

Янв 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Шахаб Захеди летом перейдет в Зарю

Янв 10, 2021 Андрей Огородник