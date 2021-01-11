Правый защитник киевского «Динамо» Александр Тымчик вернулся к тренировкам после тяжелой травмы, которую талантливый латераль перенес этой осенью.

Как сообщает официальный сайт «Динамо» сегодня состоялась первая тренировка столичного клуба после выхода из огтпуска. Руководили занятием тренер по физической подготовке Виталий Кулыба и ассистент главного тренера Эмилиан Карас. Важно отметить, что среди игроков в полную силу занимались Александр Тымчик, АРтем Беседин, Момо Кадири и Сидклей.

Напомним, Александр Тымчик травмировался в средине сентября, после чего игрок перенес операцию и занимался востановлением.