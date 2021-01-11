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Футбол

Филиппов: Новый тренер Сент-Труйдена не видит меня в составе

отСергей Сумской

Янв 11, 2021

Форвард бельгийского клуба «Сент-Труйден» Александр Филиппов сделал заявление о возможном уходе из команды. По словам украинца, это все предположения бельгийских газет, но в целом для него тяжелая ситуация.

«Меня приглашал один тренер, при котором я играл и довольно хорошо, но сейчас пришел новый специалист, который вовсе не видит меня в составе.

Статистика у меня неплохая. На тренировках все мной довольны, а на матчи почему-то не ставят. Но, несмотря на все, я работаю, верю и жду свой шанс», – приводит слова Филиппова Footboom.

Напомним, 28-летний украинский футболист в сентябре пополнил «Сент-Труйден». За это время он отметился одним голом и сделал 4 ассистами в 11 матчах.

от Сергей Сумской

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