Филиппов: Новый тренер Сент-Труйдена не видит меня в составе

Форвард бельгийского клуба «Сент-Труйден» Александр Филиппов сделал заявление о возможном уходе из команды. По словам украинца, это все предположения бельгийских газет, но в целом для него тяжелая ситуация.

«Меня приглашал один тренер, при котором я играл и довольно хорошо, но сейчас пришел новый специалист, который вовсе не видит меня в составе.

Статистика у меня неплохая. На тренировках все мной довольны, а на матчи почему-то не ставят. Но, несмотря на все, я работаю, верю и жду свой шанс», – приводит слова Филиппова Footboom.

Напомним, 28-летний украинский футболист в сентябре пополнил «Сент-Труйден». За это время он отметился одним голом и сделал 4 ассистами в 11 матчах.