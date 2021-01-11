Колос просмотрит воспитанника Ниццы

Молодой полузащитник хмельницкого «Подолья» Альваро Нгамбу может уйти на повышение в коваливский «Колос».

Как сообщает официальный сайт ПФЛ, 22-летний полузащитник должен прибыть на просмотр в команду Руслана Костышина. Если игрок проявит себя ему будет предложен контракт.

Стоить отметить, что летом Альваро Нгамбу уже пытался проявить себя в составе «Колоса», но до подписания контракта дело не дошло. Первую половину сезона он провел в составе хмельницкого «Подолья», за которое отыграл в семи матчах. Интересно, что полузащитник является воспитанником французской «Ниццы».