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Футбол

Колос просмотрит воспитанника Ниццы

отАндрей Огородник

Янв 11, 2021 , ,
Альваро Нгамба

Молодой полузащитник хмельницкого «Подолья» Альваро Нгамбу может уйти на повышение в коваливский «Колос».

Как сообщает официальный сайт ПФЛ, 22-летний полузащитник должен прибыть на просмотр в команду Руслана Костышина. Если игрок проявит себя ему будет предложен контракт.

Стоить отметить, что летом Альваро Нгамбу уже пытался проявить себя в составе «Колоса», но до подписания контракта дело не дошло. Первую половину сезона он провел в составе хмельницкого «Подолья», за которое отыграл в семи матчах. Интересно, что полузащитник является воспитанником французской «Ниццы».

от Андрей Огородник

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