Ворскла возьмет на просмотр воспитанника Шахтера?

Полтавская «Ворскла», которая в нынешнем сезоне радует и результатами и перспективными сделками, продолжает изучать варианты усиления состава.

По информации Футбольного формата, на ближайший сбор вместе с командой Юрия Максимова должен отправиться 22-летний Иван Семенихин. Интересно, что за последние два года официальная статистика по игроку отсутствует, известно, что он является воспитанником «Шахтера», а также сыграл один матч в составе «Мариуполя». Также Семенихин вызывался в состав молодежной сборной Украины.

Напомним, этой зимой «Ворскла» усилила свой состав Цитаишвили, Луизао, Тилем и Коджови.