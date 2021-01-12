Александрия выставила ценник на Ковальца

Середняк чемпионата Украины «Александрия» намерена неплохо подзаработать на трансфере своего лидера Кирила Ковальца.

Как сообщает Футбольный формат, большой интерес к игроку проявляет СК «Днепр-1», который готов даже платить за переход футболиста, что в реалиях нынешней УПЛ уже сенсация. Тем не менее, заполучить Ковальца днепровскому клубу будет очень непросто, «Александрия» оценивает своего лидера в свыше полмиллиона евро, в то время, как СК «Днепр-1» не готов платить больше 500 тысяч.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Кирилла Ковальца девять матчей в чемпионате Украины и четыре результативных передачи.