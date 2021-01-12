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Футбол

Вербич объяснил, как Луческу изменил Динамо

отСергей Сумской

Янв 12, 2021 ,

Полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич отметил, что Мирча Луческу сильно изменил команду.

По словам игрока, специалист многих разбудил и дал сильный импульс для команды.

«Приход Мистера дал нам серьезный импульс, позволил сделать шаг вперед. Луческу нас как будто разбудил, мотивировал.

И мы сначала поверили сами в себя, в свои силы, а затем и показали болельщикам, на что способны – выйти в группу Лиги чемпионов и лидировать в чемпионате», — приводит слова игрока официальный сайт «Динамо».

от Сергей Сумской

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