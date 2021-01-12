Вербич объяснил, как Луческу изменил Динамо

Полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич отметил, что Мирча Луческу сильно изменил команду.

По словам игрока, специалист многих разбудил и дал сильный импульс для команды.

«Приход Мистера дал нам серьезный импульс, позволил сделать шаг вперед. Луческу нас как будто разбудил, мотивировал.

И мы сначала поверили сами в себя, в свои силы, а затем и показали болельщикам, на что способны – выйти в группу Лиги чемпионов и лидировать в чемпионате», — приводит слова игрока официальный сайт «Динамо».