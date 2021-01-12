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Футбол

Верес продлил контракт со своим вратарем

отАндрей Огородник

Янв 12, 2021 ,
Богдан Когут

33-летний вратарь ровенского «Вереса» Богдан Когут, к которому не так давно приписывали интерес клубов чемпионата Польши, останется в составе своего нынешнего клуба.

Как сообщает официальный сайт «Вереса», Богдан Когут поставил подпись под новым контрактом с клубом, действие которого рассчитано до конца 2022 года.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Богдана Когута 14 матчей в Первой лиги, по версии ряда изданий он был признан лучшим вратарем первой половины сезона. За свою карьеру он успел поиграть в составе «Волыни», «Оболони», «Десны» и ряде других клубов.

от Андрей Огородник

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