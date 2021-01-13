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Футбол

Дмитрий Клец покинул состав Кешли

отАндрей Огородник

Янв 13, 2021 , ,
Дмитрий Клец

Воспитанник львовских «Карпат» Дмитрий Клец не надолго задержался в составе клуба Высшей лиги чемпионата Азербайджана «Кешли».

Как сообщает официальный сайт азербайджанского клуба, контракт с 24-летним полузащитником был расторгнут по обоюдному согласию. Причины ухода игрока не сообщаются.

Отметим, в составе «Кешли» Дмитрий Клец провел четырнадцать матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. В чемпионате Украины он в течении шести сезонов выступал в составе львовских «Карпат».

от Андрей Огородник

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