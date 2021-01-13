Лондонский Арсенал на шаг приблизился к подписанию таланта Шахтера

Один из главных талантов донецкого «Шахтера» Манор Соломон летом может переехать в чемпионат Англии.

Как утверждает ряд британских интернет-изданий, серьезные планы на игрока имеет лондонский «Арсенал». На днях представители «канониров» провели предварительные переговоры с окружением футболиста. Речь идет о полноценном трансфере, который должен состояться во время летнего трансферного окна.

Напомним, слухи не впервые предрекают уход Соломона из «Шахтера». Ранее сообщалось, что «горняки» отказали «Аталанте», которая была готова заплатить за израильского таланта 20 миллионов евро.